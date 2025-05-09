Açılışını Başkan Torun, yaptı! 10 liradan satışına başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’un Mayıs ayı olağan meclis toplantısında müjdesini verdiği Halk Ekmek Fırının açılışı yapıldı.

Serhat Kaya/ Bilecik

Fırının açılışında konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli halkından gelen yoğun istekler üzerine Halk Ekmek Fırınını hizmete açtıklarını söyledi.

Başkan Torun, 200 gr halk ekmeğin 10 TL’den satılacağını belirterek, ilçede bulunan 17 yerel marketten 15’inde bugünden itibaren halk ekmek satışı yapılacağını diğer 2 esnafın ise henüz karar verememiş olması nedeni ile şimdilik halk ekmek satışı yapmayacağını söyledi. Başkan Torun ayrıca ilçede yer alan zincir marketlerin halk ekmek satışı yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Osmaneli’de halk ekmek satışı yapılacak marketler ise şunlar;