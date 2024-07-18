Acillerde boş sedye kalmadı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi. Yaz aylarında bunlara dikkat

Nem ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte, havuz ve denizlerden bulaşan bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda ciddi bir artış gözlemlendi. Bu enfeksiyonlar, ateş, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, "Temizliğinden emin olmadığınız su kaynaklarına girmeyin, aksi takdirde sonuçları ağır olabilir" uyarısında bulunuyor.

KOLİ BASİLİ TEHLİKESİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, kirli sularda en yaygın hastalık etkeninin Escherichia coli (koli basili) olduğunu belirtiyor. Bu bakterinin bazı alt türleri, hayati tehdit oluşturabilecek hastalıklara yol açabiliyor.

HAVUZ VE DENİZDEKİ RİSKLER

Prof. Dr. Balık, havuz ve deniz suyunda koli basili tespit edilmesi durumunda, bu suların dışkı ile kontamine olduğu anlamına geldiğini vurguladı. Su kalitesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Balık, "Havuzlarda günlük klorlama kontrolü yapılmalı," dedi.

GIDA HİJYENİNE DİKKAT!

Yaz aylarında yiyecek ve içeceklerde hijyen zincirinin bozulmasının, mide bağırsak enfeksiyonlarını artırabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Balık, çiğ sebze ve meyvelerin iyi yıkanmasının önemini vurguladı. Ayrıca, gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için bozulduğundan şüphelenilen hiçbir gıdanın tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

ELLERİNİZİ YIKAMAYI UNUTMAYIN!

Prof. Dr. Balık, yaz boyunca ellerin bol sabunlu suyla yıkanmasının önemini hatırlatarak, yemek yemeden veya sigara içmeden önce ellerin mutlaka yıkanmasını önerdi. Bu basit önlemler, yaz aylarında sağlık risklerini minimize etmek için hayati önem taşıyor.