Acıpayam kavunu tescillendi: Asırlık miras koruma altında!

Kaynak: İHA
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 bin dekar alanda üretilen, asırlık miras Acıpayam kavunu tescillendi.

Acıpayam’da 20 bin dekar alanda yetiştirilen Acıpayam kavunu için, Acıpayam Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 23 Kasım 2022’de Coğrafi İşaret başvuru süreci başlatıldı. Başvuru, 2 Eylül 2025’te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Böylece Acıpayam Kavunu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni aldı. Asırlık miras olan Acıpayam Kavunu, girişimlerle coğrafi işaretle taçlandırıldı.

Acıpayam Kavunu’nun tarihi kökleri ve üretimi vurgulanıyor; asırlık emek, bereketli miras, Acıpayam’ın iklimi, suyu ve toprağı, kavunun lezzetini oluşturuyor.

Yüzyıllardır bölgede yetiştirilen kavun, üreticilerin sabrı, alın teri ve ustalığıyla tohumdan sofraya özenle hazırlanıyor ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile koruma altına alındı.

Coğrafi İşaret Tescili, toprağın bereketini, üreticinin emeğini ve Acıpayam’ın köklü geleneğini geleceğe taşıyan bir güvence olarak görülüyor. Çiftçilere eğitim ve teknik destek sağlandı, sulama ve verimlilik yatırımları güçlendirildi. Paketleme, pazarlama ve tanıtım adımlarıyla üretim zincirinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Acıpayam Kavunu artık yerli ve uluslararası piyasalarda güvenilir bir marka değerine sahip. Açıklamalarda, “Bununla birlikte, inşallah yakın zamanda takibini titizlikle sürdürdüğümüz Çakır Havucu ile Avşar Üzümünün de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni almak için sabırsızlanıyoruz” denildi.

