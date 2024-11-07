Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğüne Ait Ödeme Emri İlan Listesi
ACISU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğüne Ait Ödeme Emri İlan Listesi.Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Acısu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Acısu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No
TC Kimlik No
Plaka No
Soyad Ad
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
7601021873
28640213062
MEHMET SELTAN
WEGSCHEİD / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
202201202212
9317
2023022366SIy0000001
2023022314SJ20000001
2.375.398,50
#ilangovtr BASIN NO: ILN02115414