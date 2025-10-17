Uluslararası alanda, gıdaya erişimin bir lüks olmaktan çıkıp, mutlak ve devredilemez bir yaşam hakkı olduğu gerçeği, son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ile bir kez daha gündeme taşındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve insan hakları kuruluşları, küresel çaptaki açlık ve yetersiz beslenme krizinin, temel bir hakkın ihlali olduğunu güçlü bir şekilde dile getirdi.

BM RAPORTÖRÜ DE SCHUTTER: AÇLIK SAVAŞ SUÇUYLA MUKAYESE EDİLDİ

2008-2014 yılları arasında BM Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan Olivier De Schutter, gıda hakkının hukuki bir teminata dönüşmesi sürecinde önemli bir figür olarak öne çıktı.

De Schutter, yayımladığı raporlarda, gıda sistemlerindeki yapısal eşitsizliklerin ve spekülatif piyasaların, milyarlarca insanın gıdaya erişimini engellediğini ifade etti.

Uzman isim, açlığın ve yetersiz beslenmenin, uluslararası hukuktaki en ağır insan hakları ihlalleriyle eşdeğer tutulması gerektiğini savundu.

FAO'nun yayımladığı bilimsel bir araştırma, dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin hâlen açlık çektiğini ve 2 milyardan fazla kişinin yeterli ve besleyici gıdaya erişemediğini ortaya koydu. Bu durum, gıda güvencesinin yalnızca miktarla değil, aynı zamanda besin içeriği ve sürdürülebilir erişilebilirlikle de ilgili olduğunu gösterdi.

HUKUKİ DAYANAK: EKONOMİK HAKLAR VURGUSU

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR) ve diğer uluslararası belgeler, gıda hakkını açıkça teminat altına aldı. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 12 Nolu Genel Yorumu, devletlerin yalnızca açlıktan koruma değil, aynı zamanda herkese her zaman yeterli ve güvenli gıdaya fiziksel ve ekonomik erişim sağlama yükümlülüğü bulunduğunu netleştirdi.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Philip Alston, bu durumu, devletlerin "saygı gösterme, koruma ve yerine getirme" görevleri kapsamında değerlendirdi. Alston, gıda hakkının yalnızca ekonomik bir beklenti olmadığını, aksine kişisel onur ve diğer tüm hakların gerçekleşmesi için vazgeçilmez bir ön koşul olduğunu vurguladı. Profesör Alston, açlık çeken veya yetersiz beslenen her bireyin, devletine karşı hukuki talepte bulunma hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası camia, gıdanın basitçe bir emtia olmanın ötesinde, her bireyin sağlıklı ve onurlu bir yaşam sürmesi için devletler tarafından temin edilmesi gereken temel bir hak olduğu yönündeki kararlılığını yineledi.

Gıda adaletsizliğine karşı küresel mücadele, insani yardım boyutundan hukuki zorunluluk boyutuna taşındı.