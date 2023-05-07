Açlık krizini önlüyor mu?

Hangi çay açlık krizine iyi gelir? İşte o sorunun yanıtı ve çok önemli bilgiler…

Açlık krizini önlüyor mu?

Editör: Murat Öztürk

Çayın birçok yararı olduğu bilinir. Özellikle de bitki çaylarının bazıları sağlık sorunlarında adeta deva. Biberiye çayı da onlardan biri. Peki, biberiye çayı açlık krizini nasıl önlüyor? İşte ayrıntılar…

Biberiye karnosik asit bakımından oldukça zengin. Vücutta yağ birikmesine yol açan glukoz değerlerini düşüyor. Kilo kontrolü için ideal. BU nedenle biberiye çayı kan şekerini dengelerken açlık krizinin de önüne geçmiş oluyor.

Bir süzgece biberiye yaprakları içilecek miktarda su eklenerek süzülür.
Ardından yine içebileceğiniz miktarda sıcak su eklenerek demlenmeye bırakılır. İnce bir dilim limon eklenir, 5 dakika sonra tüketilir.

MALZEMELER:

1 bardak su
1 yemek kaşığı ezilmiş zencefil
1 çay kaşığı biberiye yaprağı (taze veya kuru)
İnce bir dilim limon

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