Açlık sınırı asgari ücreti geçti!

Ocak 2025’te 4 kişili bir ailenin temel gıda ihtiyacı için belirlenen açlık sınırının 22 bin 131,06 TL olduğu hesaplandı.

Böylelikle henüz zamlı maaşlarını almayan çalışanlardan asgari ücretliler ilk aydan açlık sınırının altında bir kazanç elde etmiş oldu. Ekonomistler ve siyasiler de bu duruma kayıtsız kalamayarak sosyal medyadan paylaşımlarında yaptıkları yorumlar ilgi çekti.

“ASGARİ ÜCRET, YALNIZCA BESLENMEYE BİLE YETMİYOR”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “TÜRK-İŞ ocak ayı açlık sınırını 22.131 TL olarak açıkladı. Böylece daha ilk aydan açlık sınırı asgari ücreti (22.104 TL) aştı. Açlık sınırı yalnızca beslenmeyi kapsıyor (kira, okul, sağlık vb. hiçbiri yok.) Yani bugünkü asgari ücret, yalnızca beslenmeye bile yetmiyor” dedi.

Ekonomim'deki habere göre Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, “Şubat ayına kalmadan asgari ücret açlık sınırının altında kalır demiştim. "Ben demiştim" sözünün kıymeti olmadığı durumlar bunlar” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Açlık sınırı, Aralık 2024’te 21 bin 83 TL’den 2025 yılının ilk ayında 22 bin 131,06 TL’ye çıkarken, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti yılın ilk ayından aşmış oldu” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ekonomist Serdar Pazı, “Açlık sınırında ocak ayında yaşanan artış %5 düzeyine yakın, asgari ücret daha yılın başında geride kaldı, kalan 11 ay sabit gelirliler için maalesef zor geçecek” dedi.

İnan Mutlu, “Türk-İş'e göre ocak ayında açlık sınırı 22 bin 131 TL, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL oldu. Asgari ücret daha işçilerin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı... 2025 kabus gibi bir yıl olacak...” ifadeleriyle paylaştı.



CHP Milletvekili, Hazine eski Müsteşarı Faik Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aralık ayı sonunda asgari ücret açıklandığında; "Son 5 yılın gerçekleşmeleri, bu asgari ücretin, 2025’in ocak ayında, Daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altına düşeceğini gösteriyor" demiştik.

TÜRK-İŞ'in bugün açıkladığı verilere göre ocak ayında; Açlık sınırı: 22 bin 131 TL. Asgari ücret: 22 bin 104 TL.

Asgari ücret daha işçinin eline geçmeden, açlık sınırı asgari ücreti geçti...”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen ayın açlık sınırı verisi üzerinden yaptığı değerlendirme, “Yoksulluk sınırı: 68.675 TL Açlık sınırı: 21.083 TL En düşük emekli maaşı: 14.469 TL (Yılbaşı zammıyla) başka söze hacet var mı?” ifadelerini kullandı.