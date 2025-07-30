Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açılıyor! Aradaki fark 4 bin 300 lirayı geçti

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26 bin 413 TL’ye yükseldi. 22 bin 104 TL asgari ücretle çalışan bir kişinin yeni açıklanan açlık sınırı rakamlarına göre oluşan, 4 bin 309 TL'lik farkla nasıl geçimini sağlayacağı akıllarda soru işareti oluşturdu. Gelen zamlarla birlikte farkın daha da yükselmesi ise endişe yaratıyor.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 86 bin 36 TL’ye, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 33 bin 982 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Haziran ayı sonucuna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26 bin 413 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 86 bin 36 TL’ye, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 33 bin 982 TL ’ye yükseldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında tercihte bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir. Bu durumda olan aileler, büyük olasılıkla beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir. Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmaktadır."

TÜRK-İŞ'in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Şubat 2025 itibariyle Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,32 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 25,28 olarak gerçekleşti.