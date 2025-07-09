Açlık sınırından da beter! Emekli ölüm sınırında maaşa layık görülüyor

En düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Kısacık, “Emeklilerimiz ölüm sınırında maaş alıyor” diyerek kanun teklifinde emekli maaşlarında kayda değer bir iyileştirme yapılmamasına tepki gösterdi.

EMEKLİLERİMİZİN ALIM GÜCÜ YILLAR İÇİNDE ERİDİ!

Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmının emekli maaşı ile geçindiğini belirten Kısacık, en düşük emekli maaşı alan büyük bir kesimin açlık sınırının yarısına yakın bir maaşla geçinmek zorunda kaldığını söyledi: “16 milyon 500 bin emeklimiz var ve bugünkü zamla birlikte en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 4 milyon 11 bin kişi. Bu sayı nüfusumuzun önemli bir kısmının açlık sınırının yarısı kadar maaş aldığını ifade ediyor.” Emekli maaşının yıllar içinde asgari ücrete oranlarındaki düşüşe de çarpıcı istatistiklerle dikkat çeken Kısacık, “Emekli aylığının asgari ücrete oranı 2014 yılında %126, 2015 yılında %120, 2016 yılında %106, 2017 yılında %108. Sonraki yıllarda daha düşüyor bu oran; %107, %100, %98, %93, %88, %82. Bugün 2025 yılında yapılan zamlardan hariç, yine emekli aylığının asgari ücrete oranı %81! Yani yıllar içinde emeklilerimiz %40 kayba uğramış”, sözleriyle en düşük emekli maaşının ve alım gücünün yıllar içinde nasıl eridiğini gösterdi.

EMEKLİLERİMİZİN SUÇU NE?

Kısacık, “Milyonlarca emeklimiz bugünün fiyatlarıyla ekmek bulup bulamama, kira fiyatlarıyla barınıp barınamama sınırında yaşıyor. Sadece fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilme aşamasına geldiler. Emeklilerimiz yıllarca alın teri dökmüş, bu ülkeye değer katmış, ekonomiyi büyütmüş, devleti ayakta tutmuş, evlat yetiştirmiş büyüklerimiz. Bugün ne yazık ki bu onurlu emekçilerimizin büyük bir kısmı açlık sınırının, ölüm sınırının altında maaş alıyor. Peki emeklilerimizin suçu ne? Emeklilerimiz ne yaptı da bu durumu hak etti? Emeklilerimizi artık enflasyon oranı gibi faktörlerle yapılacak bir zam kurtaramaz. Maaşlarında radikal bir zam oranına ihtiyaç var. Bu değişiklik ihtiyacı toplumun huzuru ve refahı için son derece gereklidir. Bugünün şartlarında en düşük emekli maaşı en azından asgari ücret düzeyinde olmalıdır.” diyerek konunun ekonominin ötesinde insani ve vicdani bir mesele haline dönüştüğünü kaydetti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖNERGESİ AKP VE MHP OYLARI İLE REDDEDİLDİ!

Emekli maaşlarında radikal bir değişiklik yapılması gerektiğini belirten Kısacık, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasıyla ilgili bir önerge sundu.

Artan hayat pahalılığı karşısında emekli maaşlarının yetersiz kalmasıyla, maaşların emeklileri insan onuru ve haysiyetine yaraşır şartlar içinde yaşamalarını sağlayacak bir seviyeye çekilmesi gerekçesiyle sunulan önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.