Açlıktan nefesi kokmak deyimi ne anlama gelir?

Açlıktan nefesi kokmak deyiminin anlamları
1. Çok fazla yoksulluk içinde bulunmak.
2. Uzun zaman bir şey yemediği anlaşılmak.
Örnek cümle: Dün açlıktan nefesim kokuyordu ama bugün çok şükür karnım tok
Açlıktan nefesi kokmak deyiminin anlamı nedir? Açlıktan nefesi kokmak sözüyle ne anlatılmak isteniyor?
Açlıktan nefesi kokmak deyiminin anlamları
1. Çok fazla yoksulluk içinde bulunmak.
2. Uzun zaman bir şey yemediği anlaşılmak.
Örnek cümle: Dün açlıktan nefesim kokuyordu ama bugün çok şükür karnım tok