Action'dan telefon şarjına güneş enerjili çözüm

Düzenleme: Seçil Kılıç
Action'dan telefon şarjına güneş enerjili çözüm

Perakende devi Action, akıllı telefonunuzu ve diğer mobil cihazlarınızı şarj etmek için çevre dostu ve pratik bir çözüm sunan katlanabilir bir güneş panelini piyasaya sürdü.

Perakende zinciri Action, akıllı telefon kullanıcılarının pil bitme endişesini ortadan kaldıracak yenilikçi bir ürünü raflarına taşıdı. Artık kamp yaparken, doğa yürüyüşlerinde veya elektrik erişiminin kısıtlı olduğu herhangi bir yerde, güneş enerjisiyle cihazlarınızı ücretsiz şarj edebileceksiniz. Bu katlanabilir güneş paneli, sadece doğayla iç içe olanlar için değil, aynı zamanda acil durumlar ve elektrik kesintileri için de kritik bir öneme sahip.

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ÇEVRE DOSTU VE EKONOMİK ŞARJ

Güneş enerjisiyle şarj imkanı sunan bu ürün, sürdürülebilir bir enerji kaynağı kullanmasıyla çevre dostu bir seçenek sunarken, uzun vadede elektrik faturalarından tasarruf etmenizi de sağlıyor. MRO tarafından bildirilen ve görseli de MRO tarafından sağlanan bu ürün, özellikle doğa sporlarıyla ilgilenenler ve elektrik bağımsızlığı arayanlar için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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TEKNİK ÖZELLİKLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Action'da satışa sunulan bu katlanabilir güneş paneli, 28 watt gücünde olup, suya dayanıklı PVC kumaştan üretilmiştir. Cihaz, hem USB-A hem de USB-C bağlantı noktalarına sahip olması sayesinde geniş bir mobil cihaz yelpazesini destekliyor. Ürünün fiyatı ise oldukça uygun bir seviyede: sadece 19,95 dolar. Bu fiyat etiketiyle, doğada veya acil durumlarda gücünüzü sürdürmenin ekonomik ve pratik bir yolunu sunuyor.

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