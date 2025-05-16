Acun, Hull City’nin yeni teknik direktörünü Türkiye’de buldu

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Acun, Hull City’nin yeni teknik direktörünü Türkiye’de buldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de dün akşam görevine son verilen Ruben Selles'in yerine Emre Belözoğlu’nun gündemde olduğu öğrenildi.

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan ve İngiltere Championship’te kalmayı son hafta garantileyen Hull City’de teknik direktör Ruben Selles ile dün yollar ayrıldı. Selles'ten boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını hızlandıran Hull City'de Süper Lig'den sürpriz bir isim gündeme geldi.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City'nin teknik direktör adayları arasında Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu da yer alıyor. Turuncu-siyahlıların kalabalık aday listesinde Belözoğlu'nun yanı sıra Miron Muslic, Gary O'Neil, Alex Neil, Dean Smith, Rob Edwards, Marti Cifuentes ve Ryan Mason gibi isimler bulunuyor.

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Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.44 yaşındaki genç teknik adamın Antalyaspor'la 2026 Haziran'a dek sözleşmesi bulunuyor.

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