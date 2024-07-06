Acun Ilıcalı Ali Koç'un kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en başarılı futbolcularından biri olan, EURO 2024'te de performansıyla dev kulüplerin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yönetici Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu konusunda başkan Ali Koç'un kararını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"40 milyon euro teklif edilse bile Ali Koç Ferdi'yi satmaz. Ancak Ferdi 'gitmek istiyorum' derse durum değişir. Çünkü bir futbolcu gitmek istiyorsa gitmeli. Ali Koç'un sattığı oyunculara bakarsanız, aldığı rakamlar hep astronomik. Bu, başkanımızın Fenerbahçe için olan önceliğinin bir göstergesi."

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor.