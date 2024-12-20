Acun Ilıcalı az kalsın bayılıyordu. Araplar Talisca’yı satmaya geldi

Papatya falı dönemine giriyoruz. Ocak ayının ilk haftası ara transfer dönemi başlayacak.

O geliyor, bu gidiyor; Her an farklı gelişme yaşanacak.

Bu tarz haberler zaten hep gündemde.

Sizlere perde arkasında yaşananları aktaracağım.

Bir Talisca’dır gidiyor…

İstisnasız her transfer mevsimi; geliyor!

Gelmiyor.

Bu kez iş biraz ciddi gibi.

Fenerbahçe, Brezilyalı için atakta.

Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Talisca, sürekli paylaşımlar yapıyor.

Çok mutluyum, huzurluyum…

Yıllık 11 milyon Euro kazanmaktan bu durumda.

Malumunuz parayı çok seviyor.

Şimdi asıl konumuza gelelim.

Acun Ilıcalı transferi üstlendi. Özel uçağını hazırlattı. Hatta rotası bile alındı.

Sadece randevu günü ve saati kaldı.

Aha… O da ne!

Önceki gün Arap kulübünün CEO’su Guido arıyor.

‘Acun sen gelme’ diyor.

Acun resmen kilitleniyor. Bir anda dünyası kararıyor. Bayıldı bayılacak halde…

Allah’tan Guido devam ediyor: Ben geliyorum.

Acun kendine geliyor…

Derin bir ‘ohhhh’ çekip can kulağı ile dinliyor.

Saniyeler içinde yaşanan bu durumu kelimeler ile başkana anlatamıyor.

Dünya mı, yoksa zaman mı durdu bilemiyor.

Yazık!..

Ve önceki gün büyük transfer zirvesi İstanbul’da oluyor. Boğaz’da 2. Köprünün altında özel mekanda.

İsim vermeyim reklam olur. Zaten anladınız siz.

Bir ipucu daha: Anadolu yakasında…

Bitmedi…

İşin ilginç yanı Talisca’nın pek haberi yok.

Uyku modunda.

Kulüp ile anlaşalım gerisi kolay deniyor.

Guido kapıyı 13 milyon eurodan açıyor.

Acun 8’den başlıyor.. 10’da bırakıyor.

Görünen o ki arada bir yerlerde el sıkışacaklar.

Benim anlamadığım konu ise şu:

Mourinho bu oyuncuyu sezon başı istememişti.

Değişen ne?

Biraz araştırdım. Sorup, soruşturdum.

Portekizli hoca merkez orta alanda görev verdiği hiç bir oyuncudan istediğini alamamış.

Bu hocalar hep almaya bakıyorlar.

Verdikleri ne ki?

Sevgili dostlar güzel kalpli insanlar.

Hep diyoruz ya, futbol sadece futbol değildir diye.

Bacasız en büyük sanayii.

İçinde her türlü entrikalar var.

İşte ne yapalım en büyük eğlencemiz. Hepimizin uzmanlık alanı.

Ya futbol olmasaydı.

Talisca olayı incir çekirdeği.

İncirler olmadan gelseydi bari.. .