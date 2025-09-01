Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan transfer yapıyor!

Championship Ligi'ne etkili bir başlangıç yapamayan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Hırvat kaleci Ivor Pandur'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Beşiktaş forması giyen kaleci Ersin Destanoğlu'nu gündemine aldı.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI ERSİN DESTANOĞLU'NU İSTİYOR

Hull yerel basınında yer alan haberlere göre; Hull City 24 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor .Ancak olası transferin zorluğuna dikkat çekildi. Haberde, Beşiktaş'ın yüksek bir kiralama bedeli talep edeceği, Hull'un ise transfer kısıtlamaları nedeniyle bu ücreti karşılamasının zor olduğu belirtildi.

