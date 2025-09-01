Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan transfer yapıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan transfer yapıyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City aradığı kaleciyi Beşiktaş'ta buldu. Championship ekibi, siyah-beyazlılarda forma giyen Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.

Championship Ligi'ne etkili bir başlangıç yapamayan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Hırvat kaleci Ivor Pandur'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Beşiktaş forması giyen kaleci Ersin Destanoğlu'nu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için gelen rekor teklife şok yanıt!Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için gelen rekor teklife şok yanıt!

besiktas-haberi-ersin-destan-yaziyor-iste-o-istatistik-1645391406446.jpg

Hakan Çalhanoğlu Inter'de hedef oldu!Hakan Çalhanoğlu Inter'de hedef oldu!

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI ERSİN DESTANOĞLU'NU İSTİYOR

Hull yerel basınında yer alan haberlere göre; Hull City 24 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor .Ancak olası transferin zorluğuna dikkat çekildi. Haberde, Beşiktaş'ın yüksek bir kiralama bedeli talep edeceği, Hull'un ise transfer kısıtlamaları nedeniyle bu ücreti karşılamasının zor olduğu belirtildi.

Herkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktıHerkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktı

Galatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçtiGalatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!

Son Haberler
Sıcaklarda araçlardaki büyük tehdit ortaya çıktı! Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor
Sıcaklarda araçlardaki büyük tehdit ortaya çıktı! Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor
İktidara ortağından 'zam' çağrısı! Rakam ve tarih verdi
İktidara ortağından 'zam' çağrısı! Rakam ve tarih verdi
Altın Koza’da rekor başvuru: 10 film yarışacak!
Altın Koza’da rekor başvuru: 10 film yarışacak!
Altın yükselişine devam ediyor! Bir kez daha rekor kırıldı (1 Eylül 2025)
Altın yükselişine devam ediyor! Bir kez daha rekor kırıldı
Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderecek: ABD de onay verdi
Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya asker gönderecek: ABD de onay verdi