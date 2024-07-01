Acun Ilıcalı bırakıp gitti

Fenerbahçe’de kurulan yeni yönetimde futboldan sorumlu isimli olan Acun Ilıcalı’nın Özel sipariş üzerine yapılan 20 milyon euroluk yatı Bodrum’da görüntülerdi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelerek sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 1-2 günlüğüne kafa dinleyen Acun Ilıcalı transfer görüşmelerini sürdürmek üzere yatını Bodrum’da bırakarak hemen geri döndü.

Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin’in baş harflerinden oluşan BALMY isimli yat çelik ve alüminyumdan üretildi.

Altı kamarası olan yatta tenis sahası ve yüzme havuzu da bulunuyor. 10 kişilik misafir kapasitesi ve 8 kişilik mürettebatı aynı anda ağırlayabilen BALMY 14.5 deniz mili hıza sahip.