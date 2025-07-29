Acun Ilıcalı boş durmuyor! Manchester City'den transfer

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Acun Ilıcalı boş durmuyor! Manchester City'den transfer

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi son olarak Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City transfer yasağı aldıktan sonra gözünü bedelsiz veya kiralık oyunculara çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ülkemizden Trabzonspor’da top koşturan John Lundstram ve Enis Destan ile ilgilenen İngiliz ekibi, iki transferde de sona yaklaştı.

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Öte yandan Hull City, Manchester City’den Joel Ndala'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiltere U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Joel Ndala'nın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Nottingham U21 takımında forma giydiği belirtildi.

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