Acun Ilıcalı "Bugün hakemlik bir şey bulamadım!"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sarı lacivertli ekibin 3-2 galip geldiği Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem tartışmalarıyla ilgili soruya Acun Ilıcalı, "Bugün baktığınız zaman hakem tartışılıyor, onu da anlamış değilim. ‘Ne oldu’ diyorsanız, ben bir şey bulamadım. Akşam oturunca izleyeceğim; hakemin sürekli olarak polemik olarak ortaya konmasını anlayamıyorum. Bunlar herhalde adet oldu. Bizim geçen sene futbolcumuz İngilizce kelime kullandığı için maçtan atıldı. Bugün aynı şey oldu. Futbolcu kendi itiraf etti. Demek ki her takımdan atılabiliyormuş. Bunun ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Kırmızı kartı futbolcu haklı diye kendisi yazmış.

"YABANCI VAR ADALET DEMEKTİR"

Alıştığımız bir şey. Çirkin bir açıklama ile muhatap olduk. Yıllardır Türk futbolunda ayrıcalık yaşayanların, adalet gelmesine, yabancı VAR demek ‘adalet’ demektir. Adalet hataların ve doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır. Hatalar yabancı VAR’dan önce eşit dağılmıyordu, şimdi her türlü hata olsa da, olmasa da yabancı olduğu için karşı gelmeyi anlayamıyorum. Yabancı VAR’ı ilk biz istedik dediniz. Yabancı VAR geldi, şimdi bu duruma sataşıyorsunuz. Adalet değil, ayrıcalık istiyoruz. Lehimize de hata olmasın, aleyhimize de hata olmasın. Hatalar eşit dağılsın. Konuşmamın metnini bile değiştiriyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.