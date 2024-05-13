Acun Ilıcalı Bundesliga dedi

Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı ve başkan yardımcısı Tan Kesler'in, Alman teknik adam Tim Walter ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Acu Ilıcalı'nın yardımcısı Tan Kesler, Hull Live'a yaptığı açıklamada, "Biz her zaman tahmin edilemez, risk alabilen ve kulübümüzün kültürünü ve kimliğini şekillendirebilecek benzersiz teknik direktörler peşindeyiz. Tim Walter, adaylar arasında öne çıkan ve güçlü bir isim.

Hamburg'daki görev süresince takımın oyun anlayışını dönüştürdü, taraftarları yeniden stadyuma çekti ve izleyici sayısını artırdı. Oyun tarzımıza uygun, dominant bir karakter. Harika bir kişilik ve lider. Championship tecrübesi olmasa da Bundesliga ve Bundesliga 2'de deneyim kazandı ve Bayern Münih'te geçmişi var. Çok iyi bir aday" dedi.

Tim Walter en son Alman takımı Hamburg'da görev yapmış ve şubat ayında bu görevinden ayrılmıştı.