Acun Ilıcalı canlı yayına geldi. Ahmet Çakar ile birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı canlı yayına geldi. Ahmet Çakar ile birbirine girdi

Beyaz Futbol programına katılan Acun Ilıcalı ile Ahmet Çakar arasında tansiyon yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında oynanan Göztepe – Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken As Başkan Acun Ilıcalı Beyaz Futbol programına konuk oldu.

"YA DIŞARIDA BIÇAKLANSA"

Ali Koç’a yapılan saldırı hakkında konuşan Ilıcalı Ahmet Çakar’ın Ali Koç’un sahadan girmesinin yanlış olduğunu dışarıdan çıkması gerektiğini belirten Ahmet Çakar’a Ilıcalı cevaben “Yapma ya! Dışarıda ne olduğu belli mi? Ya dışarıda bıçaklansa. O zaman da statta güvenliği olan yerden çıktı, dışardan gitti diyecektiniz" dedi.

"HANİ YILDIZLAR GELECEKTİ"

Acun Ilıcalı, Ahmet Çakar’ın “Hani yıldızlar gelecekti" sorusuna ise "Soldan yardıran biri var. Yatıra kaldıra gidiyor, gördün mü? Yıldızlar gelecek dediğimizde herhalde Mbappe beklemiyordu kimse. Bizim en büyük yıldız transferimiz Mourinho'dur” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Göztepe – Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin tribünlere alınmaması üzerine saha kenarına inen Ali Koç saha kenarından deplasman tribününe gitmek istedi.

Tribündeki bazı Göztepe taraftarları Ali Koç’a doğru yabancı madde fırlatırken saha kenarındaki bir görevli Fatih Özkan İsimli bir şahıs ise Ali Koç’u iterek düşürdü. Şahıs gözaltına alınırken Ali Koç polis eşliğinde sahadan çıkarıldı. Ertesi sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fatih Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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