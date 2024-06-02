Acun Ilıcalı çıldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı çıldırdı

İmza töreninde yoğun kalabalığın üstlerine gelmesinden bulanan Acun Ilıcalı sert tepki gösterdi.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi ışık hızında Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Pazar günü İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör ayağının tozuyla Ülker Stadyumu'na gelerek taraftarların önünde imzayı attı.

Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi gösterdiği deneyimli teknik adam tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Taraftarlar kadar basın mensuplarının da peşinden ayrılmadığı sırada Acun Ilıcalı'dan flaş bir tepki geldi.

Kameramanların diplerine kadar geldiğini belirten Acun Ilıcalı sinirlenerek uzaklaşmalarını istedi.

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