Acun Ilıcalı da ilaç olmadı, Fenerbahçe'den ayrıldı

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Acun Ilıcalı da ilaç olmadı, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu genç futbolcusu Bora Aydınlık, 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'ne imza attı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bora Aydınlık, 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor’da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, 2023-2024 sezonunda ise İngiltere Championship takımı Hull City’de kiralık oynamıştı.

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Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda eden 2005 doğumlu futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk yaşta kapısından girdiğim, yıllarca formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe'ye veda ediyorum. Şimdi önümde yeni bir yolculuk var. Her şey için teşekkürler Fenerbahçe."

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