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Acun Ilıcalı deprem bölgesinde MasterChef ekibini ziyaret etti

'MasterChef Türkiye' jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, deprem bölgesini ziyaret eden yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaştı. Ünlü şef desteği nedeniyle Ilıcalı'ya teşekkür etti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:03
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Acun Ilıcalı deprem bölgesine gitti! MasterChef ekibini ziyaret etti

Acun Ilıcalı deprem bölgesinde MasterChef ekibini ziyaret etti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle tam 10 il ağır hasar alırken, Hatay'da da 6,4 büyüklüğündeki bir başka deprem herkesi korkuttu.

Depremin ilk günlerinden beri MasterChef ekibiyle depremzedelere yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, bölgelerdeki durum hakkında sık sık paylaşımlar yapıyor.

Mehmet Şef son olarak Acun Ilıcalı'nın ziyaretini paylaştı ve teşekkür etti. Ilıcalı ekibin yemek dağıttığı alanı ve deprem bölgesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta da Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sahra mutfağında yemek yapmıştı.
 

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