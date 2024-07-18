Acun Ilıcalı dev imzayı attı. Kocaeli karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı dev imzayı attı. Kocaeli karıştı

Derince Limanı'nı işleten Safiport'un Hull City'ye sponsor olup Kocaelispor'a sponsor olmaması kentte tepki topladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı Türk şirketi Safiport ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşma gereğince Safiport logosu 2024/25 sezonu boyunca A takım formalarının arkasında ve U8 ile U21 takımları arasındaki tüm akademi formalarının önünde bulunacak.

Acun Ilıcalı ve Safiport arasında imzalanan anlaşma Kocaeli’nde ortalığı karıştırdı.

Kocaeli Derince’de bulunan limanını işleten Safiport’un Fenerbahçe, Trabzonspor ve Hull City’ye sponsor olup Kocaelispor’a olmaması kentte tepki topladı.

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