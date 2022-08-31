﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı

Trabzonspor'da forma giyen Kouassi'nin Hull City ile temasta olduğu öğrenildi.
61 saatin haberine göre Trabzonspor ve Hull City arasında menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde satın alma opsiyonlu teklifinin konuşulduğu öğrenildi.
Transferle ilgili kısa srede net adımların atılması bekleniyor.
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