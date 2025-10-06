Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı bakın kim oldu.

Survivor 2026 yarışmacıları belli olmaya başladı. Survivor yarışmacılarını Acun Ilıcalı hesabından açıklamaya başladı.

İLK YARIŞMACI BAYHAN OLDU

Acun Ilıcalı "Survivor 2026 Ünlüler&All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum" diyerek ilk yarışmacıyı sosyal medyadan yayınladı.

2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren Bayhan'ın Survivor'a katılacak olması duyanları şaşırttı.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 doğumlu Türk şarkıcı. İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmasının ardından yarışma sonrası seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi.

