Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu’nu transfer ediyor

Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Acun Ilıcalı’nın ilk değişikliği teknik ekipte yapacağı şuan takımın başında bulunan Liam Rosenior ile yolları ayırıp yerine Emre Belözoğlu’nu getirmek istediği iddia edildi.

ACUN ILICALI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ajansspor’da yer alan habere göre Acun Ilıcalı, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu’nu gelecek sezon takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

LİGİ 15. SIRADA BİTİRDİ

Championship'te yer alan Hull City, bu sezon beklentileri karşılayamayıp 46 maçta 14 galibiyet 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile ligi 15.sırada bitirdi.