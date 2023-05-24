Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu’nu transfer ediyor

Hull City’i satın aldığı günden beri 3 kez teknik direktör değiştiren Acun Ilıcalı’nın gelecek sezon takımın başına getirmek istediği teknik direktör belli oldu.

Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu’nu transfer ediyor

Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Acun Ilıcalı’nın ilk değişikliği teknik ekipte yapacağı şuan takımın başında bulunan Liam Rosenior ile yolları ayırıp yerine Emre Belözoğlu’nu getirmek istediği iddia edildi.

ACUN ILICALI ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Ajansspor’da yer alan habere göre Acun Ilıcalı, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu’nu gelecek sezon takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

LİGİ 15. SIRADA BİTİRDİ
Championship'te yer alan Hull City, bu sezon beklentileri karşılayamayıp 46 maçta 14 galibiyet 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile ligi 15.sırada bitirdi.

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