Acun Ilıcalı Erden Timur'dan rahatsız oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekibinde yer alan Acun Ilıcalı, Sarı Lacivertli kulübün futbol şubesinde sorumlu yönetici olarak görev yapacak.

Galatasaray'dan ayrılan Erden Timur benzetmeleri üzerine Acun Ilıcalı adeta isyan etti.

"Fenerbahçe'nin yeni Erden Timur'u olacak mısınız?" şeklindeki bir soruya Ilıcalı gündem yaratan bir yanıt verdi.

Acun Ilıcalı Erden Timur'a benzetilmekten dolay duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ilıcalı, "Beni tanıyorsunuz, kimseyi örnek almam. İşimizi en iyi şekilde yapacağız. Mourinho kalibresinde bir teknik direktör getirildi ve ardından önemli transferler gerçekleştirilecek. Başarı geldiğinde, beni dilediğiniz gibi adlandırabilirsiniz" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Sarı - Lacivertli ekipte Selahattin Baki'nin bıraktığı pozisyonu devralacak.

ÖNEMLİ İSİMLER

Fenerbahçe'de 3. kez başkanlık görevine seçilen Ali Koç'un yeni dönemdeki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.