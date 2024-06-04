Acun Ilıcalı Fenerbahçe için dev projesini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Fenerbahçe için dev projesini açıkladı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, katıldığı programda Fenerbahçe'ye yılda 40-50 milyon euro getirecek projelerinin olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın programı 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu.

Programda çarpıcı açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe için dev projelerinden bahsetti.

İş İnsanı Murat Ülker'in Ali Koç'u tam anlamıyla desteklediğini ifade eden Ilıcalı, "Murat Ülker, bu işte Ali Koç’u tam anlamıyla destekliyor. O kadar destekliyor ki Sevgili Özgür Murat Ülker için çok önemli bir isim, o ismi vermesi demek ‘Ben oradayım çocuklar’ demek.

İnsanlar, bizim gücümüzü bilmiyor. İşadamlarına projeleri götüreceğim, bak neler olacak. Yılda 40-50 Milyon euro getirecek projelerim var. Sadece medya projemden 15 Milyon € gelecek.

Fenerbahçe çok büyük bir kurum, biz deliyiz. Konu Fenerbahçe olduğunda, her şeyi yaparız. Dünyanın en büyüklerinden biri olabiliriz. Bakalım kimin ekonomisi daha büyükmüş! Bunu hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

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