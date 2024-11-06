Acun Ilıcalı: Fenerbahçe ve Galatasaray hakem anlaşması yaptı Futbol dünyası ayağa kalktı: Federasyon bu rezalete izin vermesin

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Galatasaray arasında hakem anlaşması yapıldığını duyurduğu paylaşıma yarım saat içinde çoğu eleştirilerle dolu binlerce yorum geldi. Birçok kişi ise 'Federasyon bu rezalete izin vermesin' diyerek yöneticilere çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ADAM MI KALMADI?"

Futbolseverler gösterdikleri tepkilerde "Türkiye'de adam mı kalmadı?' "Fenerbahçe Galatasaray başka takımlarla maça çıkmıyor mu?" diye sorarak anlaşmayı eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise sadece iki takım arasında yapılan yabancı hakem anlaşmasını 'rezalet' olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki pozisyonların iki yabancı hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."