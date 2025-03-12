Acun Ilıcalı Galatasaray’a sordu: Yabancı hakem konusunda ne istiyor?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı TV100’e yaptığı açıklamada yabancı hakem konusunda konuştu. Ilıcalı, Galatasaray’ın yabancı hakem konusunda ne istediğini sorarak, ligin geri kalanındaki tüm derbilerde yabancı hakem olması gerektiğinin altını çizdi.

Ilıcalı, “Yabancı hakemi tek beğenmeyen kişi Okan Hoca” şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe - Rize maçında 2 tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kartı gören Ghezzal küfür ettiğini kendisi kabul ediyor. Açıklama yaptıkları maçta hakem hatası 11 hakem yorumcusuna göre de yok. Galatasaray yabancı hakem konusunda ne istiyor ben bilmiyorum. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum ama Galatasaray'ın ne istediğini bilmiyorum.

VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Duruma göre pozisyon alıyorlar. Ben iyi kötü kendimi zeki bilirim. Galatasaray'ın ne istediğini anladıysam Arap olayım.

Vincic'i Osimhen'e sordular, 'Gayet iyiydi' dedi. Okan Buruk beğenmedi mesela... Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz, bizim duruşumuz en başından beri belli.”

“YABANCI HAKEMİ TEK İSTEMEYEN OKAN HOCA”

"Galatasaraylı yöneticiler hiç 'Bizim lehimize hata oldu.' dedi mi? Ben Trabzonspor maçından sonra bunu açıkça söyledim. Bizim kafamızda tilki dönmüyor, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Lehte hata istemiyoruz, adalet istiyoruz. Yerli hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz, bu yüzden yabancı hakem istiyoruz. Derbide yabancı hakem geldi, güzel bir maç yönetti ve gitti. Herkes açıklama yaptı, Beşiktaş ve Trabzonspor da beğendi. Hatta Osimhen bile beğendiğini söyledi. Yabancı hakemi tek beğenmeyen kişi Okan Hoca.

Çok büyük bir tehdit altındayız. Genç hakemler baskı altında, bir kısmı el çektirildi. Niye yabancı hakem getirip rahatlamıyoruz?

Ben de federasyon başkanı olsam, ben de eleştiri alırım. Her kararı beğenmiyoruz. Hocamız gelen cezayı beğenmiyoruz. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Ama genel olarak bakarsak, çok önemli bir ilk oldu yabancı hakem. Uzun zaman sonra ilk defa derbi huzurlu geçti. En gerilimli derbinin enerjisini düşürdü. Gelecekle ilgili federasyonun takdiridir. Bizim görüşümüz belli.

Fenerbahçeli hakem benim maçıma niye verilsin, biz de istemiyoruz. Türkiye'deki gerilimin yüzde 80'i hakemlerin kötü niyetli olması üzerine, futbol o yüzden düşünülemiyor. İngiltere'de hakemler konuşulmuyor, Almanya'da hakemler konuşulmuyor. Öyle bir iddia yok çünkü herkesin tuttuğu takım belli, bizde değil."