Acun Ilıcalı garanti verdi

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Gündeme dair konuşan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de gelecek sezonun adil bir lig olacağını garanti etti.

Ilıcalı açıklamasında, "Ben şunu garanti ediyorum. Önümüzdeki sezon Allah izin verirse adil bir lig yaşanacak. Çünkü şu anda oluşturulan ortam suni bir ortam. Bu suni ortamında üstesinden gelebilecek güçte bir takım zaten kuracağız." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın diğer sözleri şu şekilde:

- Potansiyel olarak inanılmaz bir gücüz. İnsanlar Fenerbahçe'nin gücünü tam anlamıyla bilmiyor. Win-Win yaptım ya, Fenerbahçeliler elini taşın altına soktu.

- Üst düzey Fenerbahçelileri motive edeceğim, onları heyecanlandıracağım. İşadamlarına projeleri götüreceğim, bak neler olacak. Proje anlatacağım onlara. Kafamda 3 tane proje var, Fenerbahçe'ye yılda 40-50 milyon Euro getirecek.

- Sadece medya projemden 15 Milyon euro gelecek. Fenerbahçe çok büyük bir kurum, biz deliyiz. Konu Fenerbahçe olduğunda, her şeyi yaparız. Dünyanın en büyüklerinden biri olabiliriz. Bakalım kimin ekonomisi daha büyükmüş! Bunu hep berabere göreceğiz.

- Benzema yok. Ben de söylemem. Bu kapalı kalması gereken bir konu. Başkanımız bu konuda heyecanlandırmak için geldim. Yüzde yüzlük garanti olan dünyasını biraz dürterek 'hadi bitiriyoruz' demek için geldiğimi söyledim. Başkanımızın kafasındakiler yeni bir Fenerbahçe. Benim gözümde yeni bir Fenerbahçe. Benim gözümde yeni bir hikaye yeni başladı. En iyi hoca, en iyi kadro gelsin başarırlar.

- Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı artniyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik.

- Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell'e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım. Onları ayarlıyorum.