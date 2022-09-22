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Acun Ilıcalı taburcu oldu. Yaşadığı kazayı anlattı

Kemerburgaz Caddesi’nde yaşanan kazada ters yönde seyreden hafif ticari araç, Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı. Ilıcalı hastane çıkışı soruları yanıtladı ve kaza anını anlattı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:11
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Acun Ilıcalı geçirdiği motor kazası ardından taburcu oldu

Acun Ilıcalı taburcu oldu. Yaşadığı kazayı anlattı
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Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun’un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti.

Koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.   

"TALİHSİZ BİR KAZA YAŞADIK"

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık.

Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus. Tabi biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan.

Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" diye konuştu.

Ilıcalı daha sonra kendisini bekleyen arabayla hastaneden ayrıldı. (DHA)

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