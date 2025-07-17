Acun Ilıcalı göndermişti! Dünya devinin gündeminde

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Acun Ilıcalı göndermişti! Dünya devinin gündeminde

Hull City’de performansı beğenilmeyen Liam Rosenior, İngiliz devi Chelsea’nin gündemine geldi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın iki sezon görev verdiği Liam Rosenior, takımdan ayrıldıktan sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor.

CHELSEA'NİN TEKNİK ADAYLARI ARASINDA İLK SIRADA

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Rosenior, Premier Lig devi Chelsea’nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

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MARESCA'NIN YERİNE GEÇEBİLİR

41 yaşındaki çalıştırıcının, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg’daki görevinden kısa sürede ayrılarak Enzo Maresca’nın yerine geçebileceği ifade edildi.

Rosenior’un Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Maresca’nın yerine göreve getirilmesi durumunda bu yazın en sürpriz teknik adam değişimlerinden biri yaşanmış olacak.

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