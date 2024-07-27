Acun Ilıcalı gördükleri karşısında hiç memnun olmadı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Hull City’nin evi olan MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Newcastle United’a galibiyeti getiren golleri 32. Dakikada Isak ve 40. Dakikada Murphy kaydetti.

GALİBİYET GÖREMEDİLER

Bu sonuç ile birlikte Hull City yeni sezon öncesi çıktığı 4. Hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı.

Kaplanlar hazırlık maçlarında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe’ye 5-1 Duncaster’e 4-0 ve son olarak da Newcastle United’a 2-0 mağlup oldu.

SIRADAKİ RAKİP FİORENTİNA

Hull City bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz Salı günü MKM Stadyumu’nda Serie A ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI MEMNUN DEĞİL

Transfer dönemi boyunca sadece Drameh ve Giles’i transfer eden Acun Ilıcalı’nın bu sonuçlardan sonra transferde gaza basması bekleniyor.