Acun Ilıcalı haksız çıktı. Bakışları olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı haksız çıktı. Bakışları olay oldu

Aziz Yıldırım ve Ali Koç buluşması sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündeme oturdu.

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul başladı.

AZİZ YILDIRIM İLK GÜN KONGREYİ TERK ETTİ

Divan Başkanı'nın seçimi ve üyelerin konuşması ile biten ilk günün ardından ikinci günde oy verme işlemleri başladı.

Aziz Yıldırım Divan Başkanlığı seçimini protesto etmek adına kongreyi terk ederken Ali Koç günün kapanışında üyelere uzun bir konuşma yaptı.

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CANLI YAYINDA BİR ARAYA GELDİLER

Konuşmasının sonunda Aziz Yıldırım'a çağrı yapan Ali Koç Aziz Yıldırım'a canlı yayında konuşmayı teklif etti.

Aziz Yıldırım'ın teklifi kabul etmesiyle beraber bir araya gelen taraflar apar topar Habertürk canlı yayınına katıldı.

1.30 saat süren program reytingleri alt üst ederken Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada söyledikleri gündem oldu.

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"AZİZ YILDIRIM BÖYLE BİR TARTIŞMAYA GİREMEZ"

tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile canlı yayına çıkamayacağını ifade ederek, "Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim" demişti.

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AZİZ YILDIRIM'A BAKIŞLARI OLAY OLDU

İkilinin canlı yayında buluşması ile Acun Ilıcalı'nın yanıldığı ortaya çıkarken yayını takip etmek üzere oraya gelen Ilıcalı'nın kendisi hakkında ağır sözler sarf eden Aziz Yıldırım'a bakışları olay oldu.

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