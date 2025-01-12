Acun Ilıcalı iflasın eşiğinde. Flaş iddia!

TV8 ve İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcılı'nın futbol kulübü giderleri sebebiyle finansal bir krizin eşiğinde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Asbaşkanlık görevine devam eden Acun Ilıcalı, Ocak ayının 2021 yılında Hull City'i satın aldı. Fakat istediği başarıları elde edemeyen takım şimdi de ekonomik sorunlar yaşıyor.

ZARAR ARTTI, FUTBOLCU SATIŞINDAN KAR DÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre, Hull City'de 2023-24 yılında vergi öncesi zararı 5.2 milyon sterlinden 18.8 sterline 3 kattan fazla yükseldi ve futbolcu satışlarının kârı da 15.2 milyon sterlinden 8.3 milyon sterline kadar indi.

Yani Ilıcalı'nın vergileri 3 kattan fazla yükselirken, oyuncu satışlarından elde edilen gelirlerinin de yarısı kadar bir düşüş yaşandı.

Ilıcalı'nın kulübündeki 'batışa giden' bu yolda önemli bir detay daha var. Hull City'de, son üç senede 'ticari gelirler', 'maç günü gelirleri' ve 'yayın gelirleri' kalemlerinde gelir büyümesi yaşanmasına rağmen zararın önüne geçilemedi.

Ticari gelirler; 2.2 milyon sterlin yüzde 55 yükselişle 3.9 milyon sterlinden 6.1 milyon sterline, maç günü gelirleri 0.5 milyon sterlin yüzde 11 yükselişle 5.2 milyon sterlinden 5.7 milyon sterline, yayın gelirleri ise 0.4 milyon sterlin yüzde 5 yükselişle 9 milyon sterlinden, 9.4 milyon sterlin seviyesine geldi.

HAFTADA 500 BİN STERLİN KAYBEDİYOR

Geçen haftalarda İngiliz kamu yayıncısı BBC'de gerçekleşen bir yayında, Hull City'nin haftada yaklaşık 500 bin sterlin kaybettiği ifade edilmişti. Kulübün toplam borcunun 66 milyon sterline ulaştığı açıklanmış ve ekonomik sıkıntıların giderek Ilıcalı için sorun açabilecek boyutlara geldiğine dikkat çekilmişti.