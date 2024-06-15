Acun Ilıcalı ikiye böldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Acun Ilıcalı ikiye böldü

Acun Ilıcalı'nın EURO 2024 tahminleri futbolseverler arasında fikir ayrılığı yaşattı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul ile Ali Koç’un listesinden yönetim kuruluna giren Acun Ilıcalı EURO 2024’e dair konuştu.

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GOL KRALI HARRY KANE

EURO 2024’e dair tahminlerini dile getiren Acun Ilıcalı turnuvanın gol kralının Harry Kane olacağını en iyi futbolcunun ise Mbappe olacağını dile getirdi.

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EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA

Ilıcalı ayrıca en iyi kaleci olarak Manuel Neuer, en iyi defans olarak Ruben Dias ve en iyi teknik direktör olarak ise Montella’yı gösterdi.

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ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

"Turnuvanın sürpriz oyuncusu kim olur?" sorusuna ise Ilıcalı milli yıldızımız Arda Güler’i gösterdi.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Acun Ilıcalı'nın bu tahminleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken katılanlar kadar katılmayanlar da çıktı.

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