Acun Ilıcalı ile Dursun Özbek el sıkıştı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı bir etkinlikte bir araya geldi.

Acun Ilıcalı'nın kendisinden önce etkinlik alanına gelen Dursun Özbek'in yanına giderek selam verdiği ve elini sıktığı görüldü.

Öte yandan etkinlikte Fenerbahçe’nin kaptanı Dzeko, Galatasaray formasıyla yanına gelen minik futbolsevere imza verdi.

“SANKİ SADECE GALATASARAY KAZANMAK ZORUNDA” DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı, dün Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e sert sözlerle yüklenmişti.

Özbek’in Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamalara değinen Acun Ilıcalı, sarı-kırmızılı ekibin mücadelede 10 kişi kalması gerektiğini, Eyüpspor’un penaltısının verilmediğini dile getirdi. Galatasaray’dan gösterilen tepkileri anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Ilıcalı, “Rakibimizin büyük bir tepkisi ve isyanı var. Bu konuyu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapıyor dedi. Hakkımız yeniyor dedi. Bizde hodri meydan dedik. Hadi hep beraber inceleyelim dedik, tamam dediler. Sonra incelemek için teraziyi kurduk, yabancı hakemi de getirdik. Sonrasında rakibimiz kayboldu. Rakibimiz incelemeyi uygun görmedi. Yanlış anlamayın kendi hakemlerini getireceklerdi. Niye kabul etmediklerini anlamak isterseniz dünkü oynanan maça bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaraylı yöneticilerin bir rakip olduğunu iyi anlamaları lazım. Dünkü maçın sadece demeçlerini seyretseniz, sanırsınız Galatasaray mağdur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz, bütün hakemlerin hem fikir olduğu Galatasaray’ın 10 kişi kalması lazım. Maçın daha 25’inci dakikasında, sonra da 55’inci dakika yüzde 200 atılması gerekiyor. Rakibin penaltısını vermemiş, kırmızı kartı görmemişsin. Kırmızı kartı verse bir sonraki hafta Sivasspor maçında oynayamayacak. Hakem bu iki büyük hatayı sizin lehinize yapmış, bu maçtan çıkıp ortalığı birbirine katıyorsunuz. Siz Türkiye’de başka takım yok mu zannediyorsunuz. Rakip takımların hakkının yendiğini hiç mi söylemezsiniz. Eyüpspor’un hakkı yenmedi mi orada, orada Galatasaray’ın 10 kişi kalması gerekmiyor muydu, Sivas’a eksik kişi gitmesi gerekmiyor muydu ? Sanki sadece Galatasaray kazanmak zorunda. Sanki Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu” diye konuştu.