Acun Ilıcalı ile Ersin Düzen canlı yayında birbirine girdi

Süper Lig’in 25.haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi tv100’de Futbolun 100’ü programında değerlendirildi. Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi.

ACUN ILICALI CANLI YAYINA BAĞLANDI

Mourinho’nun “Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” ifadesi hakkında yayına bağlanan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Ersin Düzen arasında canlı yayında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için, “Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ersin Düzen’in moderatörlüğünde ekrana gelen Futbolun 100’ü programına bağlanarak açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu. Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor.

Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın! Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyah mı, hayırdır?

Telefonda konuşan Acun Ilıcalı programda Sunucu Ersin Düzen'e, "Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin? Niye işi yokuşa sürdün?" dedi. Bu sözler üzerine ortam gerildi.

ERSİN DÜZEN'DEN ACUN ILICALI'YA SERT CEVAP

Sunucu Ersin Düzen, canlı yayında telefon ile bağlanan Acun Ilıcalı’ya, “Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez” yanıtını verdi.