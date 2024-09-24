Acun Ilıcalı ile Mourinho arasında geçenler ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray’da büyük bir sevinç oluşurken Fenerbahçe’de ortalık karıştı.

ACUN ILICALI'DAN SAMANDIRA ÇIKARMASI

Taraftarlar hem Fenerbahçe başkanı Ali Koç hem de teknik direktör Jose Mourinho’yu hedef tahtasına oturturken flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın derbi sonrası Samandıra’ya gittiği öğrenildi.

DESTEKLERİNİ İLETTİ

Burada ilk olarak futbolcularla bir araya gelen Acun Ilıcalı ardından Portekizli teknik direktörle görüştü. Fenerbahçe’den servis edilen bilgilere göre Acun Ilıcalı burada Jose Mourinho’ya arkalarında olduğunu belirtti. Portekizli teknik adam ise bu desteğe teşekkür ederken şampiyonluk sözü verdi.

"HOCAMIZDAN MEMNUNUZ"

Acun Ilıcalı maçın hemen ardından yaptığı açıklamada ise, "Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki futbol sonuç oyunu kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu şampiyonluğu getirmedi. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü camiayız. Bir mağlubiyet camiayı sarsmaz. Kadromuzdan, hocamızdan memnunuz, güveniyoruz. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok. Yol kazasıdır. Maç kaybedilir” sözlerini sarf etmişti.