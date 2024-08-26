Acun Ilıcalı ilgilendikleri futbolcuyu açıkladı

Acun Ilıcalı, Hull Live'a röportaj verdi.

Hull City'nin transfer gündemi ve Fenerbahçe'ye dair konuşan Acun Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde:

''MEFFERT İLE İLGİLENİYORUZ''

Hull City'nin Hamburg futbolcusu Meffert ile ilgilendiğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Evet, onunla (Meffert) ilgileniyoruz. Tim onu özellikle felsefesi için istiyor. Çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Tim için önemli olanın bizim için de önemli olduğunu söylüyor, bu yüzden onu takımımızda görmek istiyoruz. Her şey yolunda giderse, onu Hull City'de göreceğimizi düşünüyorum , büyük ihtimalle birkaç gün içinde." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın diğer sözleri:

"Siz ve taraftarların bildiği gibi, hayatım bence dünyada türünün tek örneği. Son derece yoğun, bunu her zaman arkadaşlarıma söylerim. Fenerbahçe'deki işim hayatımın yüzde 20'sinden fazlasını almayacak. Bu kulüp (Hull City), taraftarlar ve buradaki herkes şu anda benim hayatım. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey, elbette, daha iyi bir takım yaratmak."

"Hayat çok zor. Türkiye'nin bir yerinde toplantıdaydım, İstanbul'a uçtum, sonra buraya geldim. Tekrar İstanbul'a döneceğim ve sonra Fenerbahçe deplasmanı için iki saat uçup Türkiye'nin doğusuna gideceğim ve geri döneceğim. Şu anda yaşadığım hayat bu ama bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Bundan keyif alıyorum. Yani bu yüzden bu hayatı tercih ediyorum."

''Beş yaşından beri Fenerbahçe taraftarıydım ve şimdi başkan yardımcısıyım. Bu benim için başka bir onur. Bu yüzden hayatımın ilk bölümünden (anne ve babasını kaybettiği dönem) sonra şanslı olduğumu düşünüyorum, ikinci bölümünden gerçekten keyif alıyorum.''

''Buraya ne zaman gelsem cennette gibi oluyorum. Bu kasabanın, şehrin enerjisini hissediyorum, her yer yeşil. İstanbul gibi 22 milyon insanın yaşadığı bir şehirden buraya geliyorum ve burası benim için her zaman terapi gibi.''

''Sahada gurur duyacakları bir takım görecekler. Onlara bu yıl bu takımla gurur duyacaklarını garanti ediyorum ve ne olursa olsun, ligde hangi sırada bitirirsek bitirelim, bu yıl hep birlikte futbolu izlemenin tadını çıkaracağız.''