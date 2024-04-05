Acun Ilıcalı imzayı attı. Deniz üstünde inşaat başladı

Kaynak: HaberDenizde
Acun Ilıcalı imzayı attı. Deniz üstünde inşaat başladı
Futbol tutkusu sınır tanımayan Acun Ilıcalı dev bir proje için harekete geçti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı futbol tutkusunu denizlere taşıyor.

Mengi Yay tarafından inşa edilen ve ismini iki kızının adlarından alan BALMY isimli yatına voleybol ve ayak tenisi oynamak için bir saha inşa ettirmek isteyen Ilıcalı harekete geçti.

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Bu proje için REM Marine ile imzaları atan Acun Ilıcalı tershaneye bizzat giderek sahanın tasarım ve yapımıyla ilgili bilgi aldı. Sahanın ön güvertede açılır kapanır şekilde yapılacağı öğrenildi.

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İnşası 3 yıl süren BALMY 10 metrelik bir havuz ile donatıldı. Dış tasarımını VYD Studio, iç tasarımını ise Red Yacht Design üstlendi. Yatın her iki tarafında geniş balkonlu salon, ana ve üst güverte arka oturma alanları bulunuyor.

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Bu 47.2 metre uzunluğunda ve 8.8 metre genişliğindeki tekne, 14.5 knot hıza ulaşabiliyor. İki dizel makine tarafından güçlendirilen yat, beş odasında 10 misafiri ağırlayabiliyor. Gemide ise 7 mürettebat görev yapıyor. Bu deniz aracı, hem konfor hem de estetik açıdan keyifli bir deneyim sunuyor.

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