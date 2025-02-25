Acun Ilıcalı İngilizlere anlattı: Mourinho’nun sözleriyle ilgili böyle konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrasında yaptığı, "20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." açıklaması tartışma yarattı.

Mourinho için ırkçılık yaptığı iddiasında bulunan Galatasaray, Portekizli teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konuya ilişkin Sky Sports News'e konuştu. Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"'Tavşan gibi koşuyorsun' dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani 'maymun gibi zıplıyorsunuz' dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez.

Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum, yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz.

Bu Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız"