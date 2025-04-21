Acun Ilıcalı, İngiltere'den gelen haberle teselli buldu

Hull City, Championship’teki kader maçlarından birinde Preston North End’i 2-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda çok önemli bir adım attı. Karşılaşma, MKM Stadyumu’nda 22 bin 103 taraftar önünde oynandı.

Preston, ilk yarıda Lewis Gibson’ın 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, ikinci yarıda Joe Gelhardt’ın iki penaltı golüyle maçı çevirmeyi başardı. 50. dakikada Mads Frokjaer’ın müdahalesi sonrası kazanılan ilk penaltıyı, 67. dakikada ise Kyle Joseph’in düşürülmesiyle gelen ikinci penaltıyı gole çeviren Gelhardt, profesyonel kariyerinin ilk dublesini yaptı.

Bu galibiyetle Hull City, küme düşme hattının iki puan üzerinde kalmayı başardı. Teknik direktör Ruben Selles, galibiyetin “basit ve muazzam” olduğunu vurgularken, takımın inancının yeniden yeşerdiğini söyledi.