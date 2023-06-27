Acun Ilıcalı İrlanda yolcusu. Tatilde bile çalışıyor

Çeşme tatilinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, yeni aldığı futbol kulübünün toplantısına katılmak üzere İrlanda’ya gideceğini söyledi.

Acun Ilıcalı İrlanda yolcusu. Tatilde bile çalışıyor

Editör. Özlem KIRAL

Çeşme’de tatil yapan Acun Ilıcalı, önceki gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Alaçatı’da görüntülendi. Motosikletiyle evine giderken objektife yansıyan ünlü televizyoncu, basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi.

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ÇEŞME’DEN BODRUM’A

Soruları da yanıtlayan Acun Ilıcalı, yoğun programını anlattı: “Birkaç gündür Çeşme’deyim. Bugün önce D Maris’e, oradan Bodrum’a geçeceğim. Ardından İrlanda’ya, takımın toplantısına gideceğim.” Ilıcalı, kısa süre önce İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almıştı.

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Çeşme’de arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Acun Ilıcalı, keyifli maçın ardından verdikleri pozları Instagram’da paylaştı.

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