Acun Ilıcalı İstanbul'a getirdi

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin 50 taraftarını İstanbul'a tatile getirdi.

Şanslı taraftarlar, A Takım kadrosuyla birlikte dört gün boyunca şehirde çeşitli aktivitelerde bulunacak.

50 Hull City taraftarı, hazırlık kampı için İstanbul'a gelen takımlarını yalnız bırakmadı.

İngiliz taraftarlar, 16-20 Temmuz tarihleri arasında Tim Walter'ın A takım kadrosuyla birlikte İstanbul'da dört gün geçirecek.

Taraftarlar, Selectum City Ataşehir'de konaklayarak hem takımın kamp sürecini ve dostluk maçını takip edecek hem de kamp boyunca İstanbul'u gezerek birçok aktiviteye katılacak.