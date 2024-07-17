Acun Ilıcalı İstanbul'a getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı İstanbul'a getirdi

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı İstanbul'da kamp yapan takımına sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin 50 taraftarını İstanbul'a tatile getirdi.

Şanslı taraftarlar, A Takım kadrosuyla birlikte dört gün boyunca şehirde çeşitli aktivitelerde bulunacak.

50 Hull City taraftarı, hazırlık kampı için İstanbul'a gelen takımlarını yalnız bırakmadı.

İngiliz taraftarlar, 16-20 Temmuz tarihleri arasında Tim Walter'ın A takım kadrosuyla birlikte İstanbul'da dört gün geçirecek.

Taraftarlar, Selectum City Ataşehir'de konaklayarak hem takımın kamp sürecini ve dostluk maçını takip edecek hem de kamp boyunca İstanbul'u gezerek birçok aktiviteye katılacak.

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