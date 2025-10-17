Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski yöneticisi Acun Ilıcalı'nın açtığı davadaki para cezasını ödedi ve dosya kapandı.

Gelişmeyi duyuran gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti sonucu açılan ceza davasında, mahkemenin hükmettiği Adli Para Cezası ile Yargılama Giderlerini ödemeyi kabul etti ve ceza dava dosyası kapandı" dedi.

Ilıcalı'nın açtığı manevi tazminat davası ise devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2024 yılında yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında tartışma yaşanmıştı. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ı kulübü büyük bir borcun altında bırakmakla eleştirmişti.

Aziz Yıldırım ise Ilıcalı'nın Adnan Oktar ve FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

Yıldırım, "Çok kaşınmasın, belgeleri açıklarım. Adnan Oktar’a sadece bir sene gittim diyor ama dokuz sene gitmiş. Dominik’te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim" ifadelerini kullanmıştı.