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Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı

Acun Ilıcalı'nın, hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken kızı Banu Ilıcalı Ceyhun’un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti. Acun Ilıcalı'dan yeni bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:44
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Acun Ilıcalı motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastaneden yeni paylaşım yaptı

Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ters yönde seyreden hafif ticari araç, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle çarpışmıştı.

Yaşanan kazada, Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı. Ilıcalı ve kızı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.

TEDAVİSİNİN DEVAM ETTİĞİ HASTANEDEN YENİ PAYLAŞIM

Koluna platin takılan Ilıcalı da tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Medya patronu Ilıcalı, tedavi gördüğü hastaneden yeni bir paylaşım yaptı.

Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavim boyunca gördüğüm yoğun ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti. İş hayatımda önemli başarılar elde ettim ama bu sevgi paha biçilemez. Bu mutluluğun benim en kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim."

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