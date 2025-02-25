Acun Ilıcalı "Mourinho, Okan Buruk gibi hakemi tehdit etmemiştir"

Acun Ilıcalı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya "Crying one" demesi konusunda konuştu.

Ilıcalı "Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum "Bir daha burada maç yönetemezsin." diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Okan hoca maçın sıcaklığıyla söylüyor bazı şeyleri. Çok yükseliyor. Onu da anlıyorum.

7 YABANCI HAKEMLE MAÇ KAZANAMADILAR

Çok başarısız bir maç oynadılar, Avrupa'dan elendiler. Yabancı hakemlerle 7 maç kazanamadılar. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü... Bunlar hep bana algı operasyonu. Aslında film çok belli. Yabancı hakemin gelmesi arı kovanına çomağı soktu" ifadelerini kullandı.